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Регион
22 февраля, 14:53

Мощный снегопад парализовал движение кораблей через пролив Босфор

İşçi Haber: Движение по Босфору приостановили в обе стороны из-за снегопада

Движение по проливу Босфор в оба направления было приостановлено из-за снегопада. Об этом со ссылкой на главное управление безопасности побережья Министерства транспорта и инфраструктуры Турции пишет İşçi Haber.

«Сильный снегопад продолжится в ближайшие дни и усилится сегодня днём. Многие рейсы были отменены из-за ветра и снегопада, также движение судов в обоих направлениях по Босфору было приостановлено», — сказано в публикации.

Телеканал TRT Haber отмечает, что обильные снегопады затронули и другие регионы Турции. Так, в 11 провинциях объявили «жёлтый» и «оранжевый» уровни опасности.

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В декабре прошлого года Life.ru рассказывал, как движение через Босфор перерыли из-за одного корабля. Причина была в технической неполадке танкера Cordelia Moon, который шёл из турецкого порта Ялов в Новороссийск под флагом Панамы.

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Shutterstock / FOTODOM / mertgundogdu

Юрий Лысенко
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