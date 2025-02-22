НАТО соединит трубопроводами Германию и Прибалтику на случай войны с Россией

НАТО собирается достроить два расположенных в Германии военных трубопровода до территории Польши и Чехии, чтобы иметь возможность снабжать подразделения альянса керосином и дизелем в случае конфликта с Россией. Об этом пишет Spiegel.

«НАТО хочет построить трубопроводы через Германию, чтобы снабжать войска топливом в случае войны с Россией», — пишет автор публикации со ссылкой на источники, документацию НАТО и Минобороны ФРГ.

В тексте говорится, что альянс планирует достроить созданную во времена Холодной войны трубопроводную инфраструктуру в Саксонии до Польши, а в Баварии — до Чехии, чтобы иметь возможность снабжать восточный фланг Европы керосином и дизельным топливом. Поляки и чехи при этом должны будут построить новую инфраструктуру, по которой можно будет наладить поставки ВС Германии — их собираются разместить в Литве.

Кроме того, альянс собирается объединить новые трубопроводы с военной инфраструктурой Северной и Центральной Европы NEPS и CEPS. Эти работы обойдутся примерно в 1,7 миллиарда евро. Общая стоимость проекта, реализация которого рассчитана на 20-25 лет, составит около 21 миллиарда. 3,5 из них готова выделить ФРГ. С согласованием проекта собирались закончить уже к лету, но приход к власти в США президента Дональда Трампа поставил под вопрос финансирование строительства.