НАТО соединит трубопроводами Германию и Прибалтику на случай войны с Россией
Spiegel: НАТО планирует продлить военные трубопроводы из ФРГ в Польшу и Чехию
НАТО собирается достроить два расположенных в Германии военных трубопровода до территории Польши и Чехии, чтобы иметь возможность снабжать подразделения альянса керосином и дизелем в случае конфликта с Россией. Об этом пишет Spiegel.
«НАТО хочет построить трубопроводы через Германию, чтобы снабжать войска топливом в случае войны с Россией», — пишет автор публикации со ссылкой на источники, документацию НАТО и Минобороны ФРГ.
В тексте говорится, что альянс планирует достроить созданную во времена Холодной войны трубопроводную инфраструктуру в Саксонии до Польши, а в Баварии — до Чехии, чтобы иметь возможность снабжать восточный фланг Европы керосином и дизельным топливом. Поляки и чехи при этом должны будут построить новую инфраструктуру, по которой можно будет наладить поставки ВС Германии — их собираются разместить в Литве.
Кроме того, альянс собирается объединить новые трубопроводы с военной инфраструктурой Северной и Центральной Европы NEPS и CEPS. Эти работы обойдутся примерно в 1,7 миллиарда евро. Общая стоимость проекта, реализация которого рассчитана на 20-25 лет, составит около 21 миллиарда. 3,5 из них готова выделить ФРГ. С согласованием проекта собирались закончить уже к лету, но приход к власти в США президента Дональда Трампа поставил под вопрос финансирование строительства.
Ранее экс-посол США в Японии Рам Эмануэль заявил, что американский президент своими действиями претворяет в жизнь «мечту» советского лидера Иосифа Сталина, который хотел расколоть НАТО. По его мнению, с приходом новой администрации Белого дома у России появился «огромный актив».
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