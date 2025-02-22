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22 февраля, 16:19

Наши парни нанесли сокрушительный удар «Ланцетом» по украинской «Тунгуске» под Сумами

МО РФ показало видео уничтожения «Ланцетом» «Тунгуски» ВСУ в Сумской области

ВС РФ уничтожили ЗРПК «Тунгуска» ВС Украины в Сумской области, применив барражирующий боеприпас «Ланцет». Видео попавшего в цель удара публикует пресс-служба Минобороны России.

«Ланцет» уничтожил украинскую «Тунгуску» в Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«Расчёт барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил ЗРПК «Тунгуска» ВСУ в Сумской области», — говорится в публикации военного ведомства.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Юрий Лысенко
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