Наши парни нанесли сокрушительный удар «Ланцетом» по украинской «Тунгуске» под Сумами
МО РФ показало видео уничтожения «Ланцетом» «Тунгуски» ВСУ в Сумской области
ВС РФ уничтожили ЗРПК «Тунгуска» ВС Украины в Сумской области, применив барражирующий боеприпас «Ланцет». Видео попавшего в цель удара публикует пресс-служба Минобороны России.
«Ланцет» уничтожил украинскую «Тунгуску» в Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России
«Расчёт барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил ЗРПК «Тунгуска» ВСУ в Сумской области», — говорится в публикации военного ведомства.
Ранее в Минобороны показали кадры работы ТОС «Солнцепёк». Тяжёлая огнемётная система Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения обрушила залп пламени на укреплённые позиции ВСУ в курском приграничье.
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