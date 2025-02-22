Наследный принц Дубая прыгнул с парашютом с самого высокого небоскрёба
Наследный принц Дубая показал видео своего прыжка с башни «Бурдж-Халифа»
Наследный принц Дубая шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Hamdan Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum | Fazza
Вице-премьер и глава Минобороны ОАЭ, наследный принц Дубая шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум прыгнул с парашютом с высочайшего в мире здания — дубайского небоскрёба «Бурдж-Халифа». Запись прыжка он выложил на странице в личной соцсети.
Прыжок шейха Хамдана с небоксрёба «Бурдж-Халифа» в Дубае. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / faz3
На опубликованных кадрах видна платформа для прыжков, которая была установлена шестью метрами выше 139-го этажа здания. Принц вместе с 31 спортсменом из 15 стран совершали прыжки именно с этой точки. Подобные этому фестивали прыжков с парашютом с «Бурдж-Халифы» проводятся с 2014 года. Шейх Хамдан вообще известен своей любовью к экстремальным видам спорта. Сейчас под роликом уже более пяти миллионов просмотров.
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