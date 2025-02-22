Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 февраля, 16:53

Наследный принц Дубая прыгнул с парашютом с самого высокого небоскрёба

Наследный принц Дубая показал видео своего прыжка с башни «Бурдж-Халифа»

Наследный принц Дубая шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Hamdan Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum | Fazza

Наследный принц Дубая шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Hamdan Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum | Fazza

Вице-премьер и глава Минобороны ОАЭ, наследный принц Дубая шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум прыгнул с парашютом с высочайшего в мире здания — дубайского небоскрёба «Бурдж-Халифа». Запись прыжка он выложил на странице в личной соцсети.

Прыжок шейха Хамдана с небоксрёба «Бурдж-Халифа» в Дубае. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / faz3

На опубликованных кадрах видна платформа для прыжков, которая была установлена шестью метрами выше 139-го этажа здания. Принц вместе с 31 спортсменом из 15 стран совершали прыжки именно с этой точки. Подобные этому фестивали прыжков с парашютом с «Бурдж-Халифы» проводятся с 2014 года. Шейх Хамдан вообще известен своей любовью к экстремальным видам спорта. Сейчас под роликом уже более пяти миллионов просмотров.

Парашютистка из Британии покорила небо в 102 года
Парашютистка из Британии покорила небо в 102 года

Ранее Life.ru рассказывал о том, как в ноябре 2024 года российские парашютисты установили мировой рекорд по высоте, прыгнув из стратосферы. На высоту 10 120 метров рекордсменов доставил самолёт Ан-72, прыжок осуществлялся на скорости 350 километров в час, его выполнили испытатели Государственного лётно-испытательного центра Минобороны России.

Опытный парашютист разбился насмерть под Омском
Опытный парашютист разбился насмерть под Омском
Юрий Лысенко
  • Новости
  • оаэ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar