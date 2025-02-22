Наследный принц Дубая прыгнул с парашютом с самого высокого небоскрёба

Вице-премьер и глава Минобороны ОАЭ, наследный принц Дубая шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум прыгнул с парашютом с высочайшего в мире здания — дубайского небоскрёба «Бурдж-Халифа». Запись прыжка он выложил на странице в личной соцсети.

На опубликованных кадрах видна платформа для прыжков, которая была установлена шестью метрами выше 139-го этажа здания. Принц вместе с 31 спортсменом из 15 стран совершали прыжки именно с этой точки. Подобные этому фестивали прыжков с парашютом с «Бурдж-Халифы» проводятся с 2014 года. Шейх Хамдан вообще известен своей любовью к экстремальным видам спорта. Сейчас под роликом уже более пяти миллионов просмотров.