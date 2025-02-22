Сотрудница банка в Киеве отказалась обслуживать клиента на русском языке
Работница одного из киевских банков отказала в обслуживании русскоговорящему посетителю. Ситуация попала на запись, которая стала распространяться в местных пабликах.
Сотрудница кредитной организации делала вид, будто не понимает язык. После того как разговор зашёл в тупик, она объявила, что не станет продолжать диалог и посоветовала посетителю искать другой банк.
«Я думаю, наша беседа окончена», — сказала она.
При этом как видно из распространившегося в Сети ролика, посетитель свободно разговаривал и на украинском языке, так что сотрудница могла его понять.
Ранее Life.ru рассказывал, что под опубликованной на Украине петицией с призывом полностью запретить музыку на русском языке подписались уже 28 000 человек. Для рассмотрения её кабмином достаточно 25 000 подписей. Если правительство Незалежной одобрит предложение, песни на русском нельзя будет выпускать даже украинским артистам.
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