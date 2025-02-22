Сотрудница банка в Киеве отказалась обслуживать клиента на русском языке

Работница одного из киевских банков отказала в обслуживании русскоговорящему посетителю. Ситуация попала на запись, которая стала распространяться в местных пабликах.

Сотрудница кредитной организации делала вид, будто не понимает язык. После того как разговор зашёл в тупик, она объявила, что не станет продолжать диалог и посоветовала посетителю искать другой банк.

«Я думаю, наша беседа окончена», — сказала она.

При этом как видно из распространившегося в Сети ролика, посетитель свободно разговаривал и на украинском языке, так что сотрудница могла его понять.