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22 февраля, 18:28

Юрий Николаев появился на ТВ в инвалидном кресле

Юрий Николаев. Обложка © Михаил Синицын / ТАСС

Юрий Николаев. Обложка © Михаил Синицын / ТАСС

Телеведущий Юрий Николаев уже долгое время не появляется на телевидении и не посещает светские мероприятия. Однако он сделал исключение для певца Юрия Антонова, записав видео с поздравлением по случаю его 80-летия. На кадрах видно, что артист сидит в инвалидном кресле.

«Юрок, ну пока только так», — сказал Юрий Александрович, указывая на инвалидное кресло, в котором сейчас передвигается.

Николаев, обращаясь к Антонову в рамках программы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1», поздравил его с юбилеем и пожелал здоровья ему и его близким. Артист также отметил, что песни, написанные 40−50 лет назад, до сих пор трогают его и «пробивают» на слезу.

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Напомним, после новогодних праздников Николаев оказался в реанимации с переломом бедра. 76-летний шоумен потерял равновесие и упал у себя дома, в результате чего получил перелом бедренной кости. В больнице ему провели операцию. С учётом его возраста и состояния здоровья, он провёл два дня в реанимации, после чего был переведён в обычное отделение. Позже у него обнаружили тромбоз в области голени.

Александра Мышляева
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