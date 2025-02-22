Юрий Николаев появился на ТВ в инвалидном кресле

Телеведущий Юрий Николаев уже долгое время не появляется на телевидении и не посещает светские мероприятия. Однако он сделал исключение для певца Юрия Антонова, записав видео с поздравлением по случаю его 80-летия. На кадрах видно, что артист сидит в инвалидном кресле.

«Юрок, ну пока только так», — сказал Юрий Александрович, указывая на инвалидное кресло, в котором сейчас передвигается.

Николаев, обращаясь к Антонову в рамках программы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1», поздравил его с юбилеем и пожелал здоровья ему и его близким. Артист также отметил, что песни, написанные 40−50 лет назад, до сих пор трогают его и «пробивают» на слезу.