«Моё сердце переполнено благодарностью»: Эрмосо прокомментировала приговор Рубиалесу
Испанская футболистка Эрмосо назвала приговор Рубиалесу важным прецедентом
Дженнифер Эрмосо и Луис Рубиалес. Обложка © Х / Football Tweet
Футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо, которую поцеловал бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес, назвала приговор экс-чиновнику важным прецедентом для социальной среды.
«Моё сердце переполнено благодарностью каждому человеку, который был, есть и будет со мной в этой борьбе. Всё закончилось», — написала Эрмосо у себя в соцсетях.
В четверг национальная судебная коллегия Испании приговорила Рубиалеса к штрафу в размере 10,8 тысячи евро и запретила ему приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров в течение года. В пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе трёхлетнее отстранение Рубиалеса от футбольной деятельности.