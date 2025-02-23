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22 февраля, 22:20

«Моё сердце переполнено благодарностью»: Эрмосо прокомментировала приговор Рубиалесу

Испанская футболистка Эрмосо назвала приговор Рубиалесу важным прецедентом

Дженнифер Эрмосо и Луис Рубиалес. Обложка © Х / Football Tweet

Дженнифер Эрмосо и Луис Рубиалес. Обложка © Х / Football Tweet

Футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо, которую поцеловал бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес, назвала приговор экс-чиновнику важным прецедентом для социальной среды.

«Моё сердце переполнено благодарностью каждому человеку, который был, есть и будет со мной в этой борьбе. Всё закончилось», — написала Эрмосо у себя в соцсетях.

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В четверг национальная судебная коллегия Испании приговорила Рубиалеса к штрафу в размере 10,8 тысячи евро и запретила ему приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров в течение года. В пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе трёхлетнее отстранение Рубиалеса от футбольной деятельности.

Артём Гапоненко
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