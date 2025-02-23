Европа не скрывает, что почти вся её деятельность на мировой арене — это противостояние РФ. С особенным усердием к этому относятся страны Прибалтики, патрулирующие Балтийское море в попытках сделать его недоступным для российского флота. К примеру, глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене по образованию психолог, но борьба с Россией стала для неё делом жизни, поскольку американские гранты она обожает. Об этом в беседе с «Царьградом» рассказал историк флота Дмитрий Жаворонков.

«Эта тётя (Шакалене) регулярно заявляет: давайте русским в Балтике мешать, давайте ЕС будет тратить на оборону кучу денег. То есть кто-то эту тётю завербовал, и вот она работает. И такой шизофрении в Прибалтике мы видим много. Эти три государства имеют выход к морю, имеют военно-морские силы НАТО, которые пополняются за счёт Британии, и они их на нас науськивают», — отметил он.

Запад действительно ведёт непримиримую борьбу с теневым флотом РФ, вводя против него многочисленные санкции. К примеру, в новый 16-й пакет вошли несколько кораблей «теневого флота» России.

Поэтому подрыв трёх танкеров в Средиземном море можно считать неофициальной войной Запада против РФ. Стране предстоит решить, как ответить на такие действия. К примеру, можно выделить военное сопровождение для кораблей, но тогда сама суть «теневого флота» теряется, поскольку танкер будет демаскирован.