Кабмин выделил 44 млрд рублей на ежемесячные выплаты курянам, потерявшим жильё

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 44 миллиардов рублей на ежемесячные выплаты жителям Курской области, которые лишились имущества первой необходимости. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Решение касается более 112 тыс. граждан, которые по состоянию на 6 августа 2024 года проживали на территориях, где был введён режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера», — указано в сообщении.