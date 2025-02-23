Кабмин выделил 44 млрд рублей на ежемесячные выплаты курянам, потерявшим жильё
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 44 миллиардов рублей на ежемесячные выплаты жителям Курской области, которые лишились имущества первой необходимости. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
«Решение касается более 112 тыс. граждан, которые по состоянию на 6 августа 2024 года проживали на территориях, где был введён режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера», — указано в сообщении.
В кабмине уточнили, что средства из резервного фонда правительства будут предоставлены Курской области в виде межбюджетного трансферта. Согласно распоряжению, Минтруд будет контролировать организацию работы по оказанию помощи пострадавшим курянам.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил ежемесячно выплачивать по 65 тысяч рублей всем жителям Курской области, которые потеряли имущество, до полного освобождения региона от ВСУ. Глава государства отметил, что это будут отдельные новые выплаты, которые будут плюсоваться к другим пособиям. Михаил Мишустин позднее добавил, что Правительство РФ направит десятки миллиардов рублей на обещанные выплаты курянам.
Life.ru