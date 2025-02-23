Путин: Россияне достойно защищают Родину, им не стыдно перед предками

Благодаря усилиям прошлых поколений нынешний жители России получил страну цельной. Они продолжают достойно защищать Родину, чтобы передать её в руки потомков. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения госнаград Героям России в Кремле 23 февраля.

«Сколько неизвестных солдат было, даже не знает никто. Благодаря их усилиям, их мужеству, их очень тяжёлому труду на фронте мы с вами сегодня имеем Россию, защищаем её. И вы делаете это достойно. Нам с вами не стыдно перед нашими отцами, перед нашими предками», — указал лидер РФ.