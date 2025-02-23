Путин: Россияне достойно защищают Родину, им не стыдно перед предками
Благодаря усилиям прошлых поколений нынешний жители России получил страну цельной. Они продолжают достойно защищать Родину, чтобы передать её в руки потомков. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения госнаград Героям России в Кремле 23 февраля.
Президент России Владимир Путин на вручении госнаград Героям РФ. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»
«Сколько неизвестных солдат было, даже не знает никто. Благодаря их усилиям, их мужеству, их очень тяжёлому труду на фронте мы с вами сегодня имеем Россию, защищаем её. И вы делаете это достойно. Нам с вами не стыдно перед нашими отцами, перед нашими предками», — указал лидер РФ.
Путин добавил, что россияне сражаются за Родину и сделают всё, чтобы передать её детям и внукам.
Напомним, сегодня российский лидер вручил награды Героям России в Кремле и поздравил с Днём защитника Отечества. Владимир Путин отметил вклад участников специальной военной операции. Глава государства подчеркнул, бойцы достойно проходят через тяжёлые испытания и проявляют себя как патриоты России. Позже Путин вместе с военными возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.
Life.ru