В Киеве заявили о наличии альтернативы Starlink
Умеров: Украина разрабатывает альтернативы на случай отключения от Starlink
Украина активно разрабатывает альтернативные варианты на случай отключения от спутникового интернета Starlink. Об этом заявил министр обороны страны Рустем Умеров, сообщает издание «Страна.ua».
«Альтернативы Starlink на Украине есть. Мы работаем над этим. Скоро вместе с Минцифры, Минстратегпромом и другими нашими коллегами из ВСУ, Минобороны сообщим, как мы будем иметь эти решения», — сказал украинский министр.
Напомним, накануне агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, утверждало, что американская сторона якобы подняла вопрос о потенциальном ограничении доступа Украины к системе спутниковой связи Starlink. Говорилось, что заявление прозвучало на фоне о предоставлении Соединённым Штатам доступа к минеральным богатствам Незалежной. Позже Илон Маск обвинил Reuters во лжи.
Shutterstock / FOTODOM / The Bold Bureau