В США высказались о причинах начала конфликта на Украине

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф считает, что нельзя однозначно утверждать, что конфликт на Украине был вызван исключительно Россией. Об этом он заявил в интервью CNN.

«Война [на Украине] не должна была произойти. Она была спровоцирована. Это не обязательно означает, что её спровоцировали русские», — сказал Уиткофф.

Он подчеркнул, что обсуждения о потенциальном вступлении Украины в НАТО стали причиной для Москвы предпринять ответные меры. Расширение альянса на восток воспринималось российским руководством как угроза безопасности.