В США высказались о причинах начала конфликта на Украине
Уиткофф: Нельзя утверждать, что конфликт на Украине был спровоцирован русскими
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф считает, что нельзя однозначно утверждать, что конфликт на Украине был вызван исключительно Россией. Об этом он заявил в интервью CNN.
«Война [на Украине] не должна была произойти. Она была спровоцирована. Это не обязательно означает, что её спровоцировали русские», — сказал Уиткофф.
Он подчеркнул, что обсуждения о потенциальном вступлении Украины в НАТО стали причиной для Москвы предпринять ответные меры. Расширение альянса на восток воспринималось российским руководством как угроза безопасности.
Ранее Уиткофф заявил, что стамбульские соглашения 2022 года могут служить основой для урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что Россия ранее уже давала понять, что готова сотрудничать для завершения конфликта. В ходе обсуждений, проходивших несколько лет назад, звучали крайне убедительные и содержательные переговоры.
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