Трамп поздравил блок ХДС/ХСС с победой и назвал это событие замечательным днём
Дональд Трамп отреагировал на победу блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на выборах в Бундестаг. Американский лидер поздравил консерваторов и заявил, что немцы устали от повестки без здравого смысла, которая «превалировала годами».
«Замечательный день для Германии и для США. <…> Я всех поздравляю — впереди ещё много побед», — написал президент в Truth Social.
Напомним, что выборы в немецкий парламент состоялись 23 февраля. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал их результат горьким для социал-демократов.
Обложка ©
Flickr / The White House