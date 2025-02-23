Трамп поздравил блок ХДС/ХСС с победой и назвал это событие замечательным днём

Дональд Трамп отреагировал на победу блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на выборах в Бундестаг. Американский лидер поздравил консерваторов и заявил, что немцы устали от повестки без здравого смысла, которая «превалировала годами».