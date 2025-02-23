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Регион
23 февраля, 19:41

Трамп поздравил блок ХДС/ХСС с победой и назвал это событие замечательным днём

Дональд Трамп отреагировал на победу блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на выборах в Бундестаг. Американский лидер поздравил консерваторов и заявил, что немцы устали от повестки без здравого смысла, которая «превалировала годами».

«Замечательный день для Германии и для США. <…> Я всех поздравляю — впереди ещё много побед», — написал президент в Truth Social.

Партия Шольца терпит катастрофическое поражение на выборах в Германии
Партия Шольца терпит катастрофическое поражение на выборах в Германии

Напомним, что выборы в немецкий парламент состоялись 23 февраля. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал их результат горьким для социал-демократов.

Обложка ©

Flickr / The White House

Илья Пушкарев
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