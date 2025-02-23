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Регион
23 февраля, 20:57

«Судьба сыграла с ней злую шутку»: Знакомые погибшей на Шри-Ланке россиянки высказались о трагедии

РИАН: Подруга погибшей на Шри-Ланке россиянки назвала трагедию шуткой судьбы

Гибель 53-летней российской туристки Ольги Перминовой, которая выпала из поезда на Шри-Ланке, стала неожиданностью для её знакомых. По их словам, женщина всегда проявляла предусмотрительность и не была склонна к риску.

«Невнимательность вообще не про неё, она всегда предусмотрительная была на моей памяти, она очень добрая, жизнерадостная, весёлая, заботливая, открытый человек. Судьба-злодейка сыграла с ней злую шутку», — сказала РИА «Новости» знакомая погибшей Натали Павлова.

Другая подруга Перминовой по имени Анжелика Чулкова добавила, что несколько лет назад женщина пережила утрату мужа. Впрочем, несмотря на трудности, Ольга оставалась жизнерадостным и добрым человеком. По её словам, у погибшей остались взрослый сын и две внучки.

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Напомним, что трагедия произошла на Шри-Ланке утром 19 февраля. Российская туристка выпала из вагона во время движения в погоне за ярким селфи. Врачи пытались спасти женщину, но их усилия оказались безрезультатными. Посольство РФ поможет вывезти её тело на родину.

Обложка ©

Freepik / jeswin

Тимур Хингеев
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