«Судьба сыграла с ней злую шутку»: Знакомые погибшей на Шри-Ланке россиянки высказались о трагедии

Гибель 53-летней российской туристки Ольги Перминовой, которая выпала из поезда на Шри-Ланке, стала неожиданностью для её знакомых. По их словам, женщина всегда проявляла предусмотрительность и не была склонна к риску.

«Невнимательность вообще не про неё, она всегда предусмотрительная была на моей памяти, она очень добрая, жизнерадостная, весёлая, заботливая, открытый человек. Судьба-злодейка сыграла с ней злую шутку», — сказала РИА «Новости» знакомая погибшей Натали Павлова.