Уолтц заявил о планах США переформулировать подход к отношениям с Россией

Вашингтон пересматривает стратегии взаимодействия с Россией и поддержки Украины с целью повышения эффективности своих усилий и обеспечения отдачи от оказанной помощи. Об этом в интервью телеканалу Fox News сообщил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Что касается Украины и России, то мы занимаемся реформулированием того, как Соединённые Штаты оказывают содействие, [осуществляют] партнёрство с Украиной в том, что касается экономики и критически важных минералов. Мы реформулируем это, чтобы народ США получил отдачу от осуществлённых нами громадных инвестиций», — заявил Уолтц.

Также, по его словам, администрация ищет новые пути и для взаимодействия с Россией. Первыми шагами по изменению курса стали переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Кроме того, важным моментом стала встреча делегаций в Эр-Рияде, где обсуждались ключевые вопросы безопасности и геополитики, подчеркнул политик.