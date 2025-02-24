Губернатор Малков подтвердил пожар на предприятии под Рязанью после атаки БПЛА
Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил, что в результате отражения атаки двух украинских беспилотников на регион произошло возгорание на одном из местных предприятий. Подробности ночного инцидента чиновник озвучил в Telegram.
«По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал, что целью украинских дронов в регионе стал нефтеперерабатывающий завод. По данным очевидцев, после серии взрывов на предприятии начался пожар. Всего же этой ночью над российскими регионами сбили 22 беспилотника.
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