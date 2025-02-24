Армия России разбомбила заводы, где ВСУ собирали реактивные дроны

Атака ВС РФ пришлась на окраины Киева, вероятно, целью оказались заводы, где киевский режим ремонтирует технику и строит дроны. Об этом доложил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА «Новости».

«Киев. Три атаки: две по окраине, со стороны Борисполя, одна в 23.40 (мск). Пишут, что по заводам в Жулянах. Известно, что обнаглевшие бандеровцы на заводах в Киеве не только старые танки и БТР ремонтируют, но и собирают БПЛА с реактивными двигателями», — рассказал Лебедев.