Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 07:23

Армия России разбомбила заводы, где ВСУ собирали реактивные дроны

ВС РФ нанесли удары по предприятиям, где ВСУ собирают технику и ремонтируют БПЛА

Атака ВС РФ пришлась на окраины Киева, вероятно, целью оказались заводы, где киевский режим ремонтирует технику и строит дроны. Об этом доложил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА «Новости».

«Киев. Три атаки: две по окраине, со стороны Борисполя, одна в 23.40 (мск). Пишут, что по заводам в Жулянах. Известно, что обнаглевшие бандеровцы на заводах в Киеве не только старые танки и БТР ремонтируют, но и собирают БПЛА с реактивными двигателями», — рассказал Лебедев.

Подпольщик добавил, что завод гражданской авиации №410 славится именно такими задачами, вероятно, удар пришёлся именно на него.

Более 200 «Гераней» атаковали объекты на Украине 23 февраля
Более 200 «Гераней» атаковали объекты на Украине 23 февраля

Недавно российские военные нанесли удар ракетой «Искандер» по гостинице в Кривом Роге на Украине, где размещались командиры ВСУ и иностранные наёмники. Кошмарный звук прилёта зафиксировала наружная камера.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Николай Рюмин
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar