Армия России разбомбила заводы, где ВСУ собирали реактивные дроны
ВС РФ нанесли удары по предприятиям, где ВСУ собирают технику и ремонтируют БПЛА
Атака ВС РФ пришлась на окраины Киева, вероятно, целью оказались заводы, где киевский режим ремонтирует технику и строит дроны. Об этом доложил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА «Новости».
«Киев. Три атаки: две по окраине, со стороны Борисполя, одна в 23.40 (мск). Пишут, что по заводам в Жулянах. Известно, что обнаглевшие бандеровцы на заводах в Киеве не только старые танки и БТР ремонтируют, но и собирают БПЛА с реактивными двигателями», — рассказал Лебедев.
Подпольщик добавил, что завод гражданской авиации №410 славится именно такими задачами, вероятно, удар пришёлся именно на него.
Недавно российские военные нанесли удар ракетой «Искандер» по гостинице в Кривом Роге на Украине, где размещались командиры ВСУ и иностранные наёмники. Кошмарный звук прилёта зафиксировала наружная камера.
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