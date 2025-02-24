«Совсем не ходит»: Елена Малышева рассказала об ухудшении здоровья пожилой матери

Телеведущая и врач Елена Малышева поделилась в социальных сетях информацией о том, что здоровье её 91-летней матери, Галины Морозовой, стало хуже. Она отметила, что в последнее время её мама практически постоянно находится в больницах.

Елена Малышева вместе с матерью Галиной. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / malysheva.live

По словам Елены, её мать уже не может передвигаться самостоятельно. Она старается проводить как можно больше времени рядом с ней, хотя плотный рабочий график иногда этому мешает. Тем не менее Елена отметила, что организм её матери всё ещё справляется с тяжёлым состоянием.