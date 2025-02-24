«Совсем не ходит»: Елена Малышева рассказала об ухудшении здоровья пожилой матери
Телеведущая Елена Малышева сообщила, что её 91-летняя мать совсем не ходит
Елена Малышева с матерью Галиной. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / malysheva.live
Телеведущая и врач Елена Малышева поделилась в социальных сетях информацией о том, что здоровье её 91-летней матери, Галины Морозовой, стало хуже. Она отметила, что в последнее время её мама практически постоянно находится в больницах.
Елена Малышева вместе с матерью Галиной. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / malysheva.live
По словам Елены, её мать уже не может передвигаться самостоятельно. Она старается проводить как можно больше времени рядом с ней, хотя плотный рабочий график иногда этому мешает. Тем не менее Елена отметила, что организм её матери всё ещё справляется с тяжёлым состоянием.
«У меня сейчас тяжелейшие дни на работе. Я три дня не была у мамы. Только звоню. Это видео я записала ещё в ноябре. Мама совсем не ходит. Постоянно попадает в больницу, там она теперь бывает дольше, чем дома: 91 год — что тут скажешь. Просто живи, моя милая, сильная и любящая нас всех мама», — написала Малышева в соцсетях.
А ранее Life.ru сообщал об ухудшении состояния здоровья папы римского Франциска, которого госпитализировали 14 февраля. Причиной стал затянувшийся бронхит. 17 декабря прошлого года ему исполнилось 88 лет. На данный момент он всё еще находится в критическом состоянии.