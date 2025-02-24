Песков: Путин начал информировать иностранных партнёров о контактах с США

Президент РФ Владимир Путин начал ставить в известность партнёров страны о взаимодействиях России с США. Об этом доложил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент на прошлой неделе говорил о своём намерении проинформировать ряд государств-партнёров о контактах с американцами, в русле этих намерений сегодня этот процесс начался», — отметил пресс-секретарь, добавив, что подробности будут позднее.