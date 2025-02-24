Песков: Путин начал информировать иностранных партнёров о контактах с США
Президент РФ Владимир Путин начал ставить в известность партнёров страны о взаимодействиях России с США. Об этом доложил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент на прошлой неделе говорил о своём намерении проинформировать ряд государств-партнёров о контактах с американцами, в русле этих намерений сегодня этот процесс начался», — отметил пресс-секретарь, добавив, что подробности будут позднее.
Весь мир ожидает личной встречи Владимира Путина и главы Белого дома. Подготовка к ней уже началась, заявили ранее в МИД РФ. При этом Песков исключал «промежуточные» контакты главы государства и республиканца. По словам представителя Кремля, лидеры России и США не будут беседовать до саммита. Он также отмечал, что пока нет никакой конкретики о возможных переговорах лидеров двух стран в Эр-Рияде.
Life.ru