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Регион
24 февраля, 10:02

Песков: Путин начал информировать иностранных партнёров о контактах с США

Президент РФ Владимир Путин начал ставить в известность партнёров страны о взаимодействиях России с США. Об этом доложил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент на прошлой неделе говорил о своём намерении проинформировать ряд государств-партнёров о контактах с американцами, в русле этих намерений сегодня этот процесс начался», — отметил пресс-секретарь, добавив, что подробности будут позднее.

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Весь мир ожидает личной встречи Владимира Путина и главы Белого дома. Подготовка к ней уже началась, заявили ранее в МИД РФ. При этом Песков исключал «промежуточные» контакты главы государства и республиканца. По словам представителя Кремля, лидеры России и США не будут беседовать до саммита. Он также отмечал, что пока нет никакой конкретики о возможных переговорах лидеров двух стран в Эр-Рияде.

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Life.ru

Николай Рюмин
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