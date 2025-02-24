Кремль надеется, что Берлин «протрезвеет» и вернётся к реальности после выборов
Песков: Хочется надеяться на более трезвый подход ФРГ к реальности после выборов
Москва надеется, что Берлин после досрочных выборов в Бундестаг будет более «трезво» подходить к реальности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Каждый раз хочется надеяться на более трезвый подход к реальности, на более трезвый подход к тому, что могло бы быть вопросами, представляющими взаимные интересы, взаимную выгоду», — отметил представитель Кремля на брифинге.
Однако пока неизвестно, как всё будет на самом деле, отметил пресс-секретарь главы государства.
Напомним, накануне консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов во главе с Фридрихом Мерцем одержал победу на выборах в Бундестаг. Второе место заняла «Альтернатива для Германии», а третье досталось социал-демократам. В США считают, что отношение Берлина к Москве при Мерце будет жёстче, чем при Олафе Шольце. А сенатор Алексей Пушков прогнозирует, что ФРГ ждёт раскол.
Life.ru