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Регион
24 февраля, 09:38

Кремль надеется, что Берлин «протрезвеет» и вернётся к реальности после выборов

Песков: Хочется надеяться на более трезвый подход ФРГ к реальности после выборов

Москва надеется, что Берлин после досрочных выборов в Бундестаг будет более «трезво» подходить к реальности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Каждый раз хочется надеяться на более трезвый подход к реальности, на более трезвый подход к тому, что могло бы быть вопросами, представляющими взаимные интересы, взаимную выгоду», — отметил представитель Кремля на брифинге.

Однако пока неизвестно, как всё будет на самом деле, отметил пресс-секретарь главы государства.

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Напомним, накануне консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов во главе с Фридрихом Мерцем одержал победу на выборах в Бундестаг. Второе место заняла «Альтернатива для Германии», а третье досталось социал-демократам. В США считают, что отношение Берлина к Москве при Мерце будет жёстче, чем при Олафе Шольце. А сенатор Алексей Пушков прогнозирует, что ФРГ ждёт раскол.

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Life.ru

Александр Юнашев
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