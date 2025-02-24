Москва надеется, что Берлин после досрочных выборов в Бундестаг будет более «трезво» подходить к реальности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Каждый раз хочется надеяться на более трезвый подход к реальности, на более трезвый подход к тому, что могло бы быть вопросами, представляющими взаимные интересы, взаимную выгоду», — отметил представитель Кремля на брифинге.