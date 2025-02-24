В Мособлдуме рассказали, как получить московскую надбавку к пенсии

Чтобы оформить московскую надбавку к пенсии, требуется наличие постоянной регистрации в Москве с отметкой в паспорте, действующей не менее 10 лет, а также получение пенсии в этом регионе. Об этом сообщил депутат Мособлдумы и председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

«Московская надбавка к пенсии — важная мера поддержки для граждан, проживающих в столице. Рассчитывать на неё могут неработающие пенсионеры Москвы, если их доход ниже прожиточного минимума. В этом случае полагается доплата до его уровня или городского социального стандарта», — отметил он в интервью «Газете.ru».

По словам Никитина, для некоторых категорий работающих пенсионеров предусмотрены исключения. Например, если их среднемесячный доход не превышает 20 тысяч рублей, им может быть назначена компенсационная выплата до уровня городского социального стандарта. Также право на надбавку имеют пенсионеры, работающие на определённых должностях в государственных и муниципальных учреждениях, инвалиды III группы, ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы и другие категории. Список таких лиц утверждается правительством Москвы. Для оформления надбавки необходимо обратиться в МФЦ или подать заявление через портал мэра и правительства Москвы mos.ru.