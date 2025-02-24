СК начал проверку после смерти женщины на концерте Елены Ваенги в Твери

Следователи проведут проверку по факту смерти женщины во время концерта певицы Елены Ваенги в Твери. Инцидент произошёл вечером 23 февраля в ДК «Пролетарка». О проверке сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

«В ходе мониторинга телеграм-канала выявлены данные о том, что женщина скончалась, находясь на концерте, проходившем в городе Твери. <...> По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — указали в СК.