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24 февраля, 13:42

Звание Героя России посмертно присвоено якутянину Киприянову с позывным «Монгол»

Пётр Киприянов с позывным «Монгол». Фото из соцсетей погибшего героя

Пётр Киприянов с позывным «Монгол». Фото из соцсетей погибшего героя

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил в Telegram-канале о том, что Петру Киприянову, местному бойцу с позывным «Монгол», посмертно присвоено звание Героя России.

28 сентября 2024 года Штурмовая группа рядового с позывным «Монгол» начала наступление на вражеский опорный пункт. Во время продвижения их бронемашина наткнулась на мину и взорвалась. Несмотря на полученную контузию, боец из Якутии не растерялся, собрал своих товарищей и повел их вперед. Для преодоления минных заграждений «Монгол» проявил находчивость и использовал подствольный гранатомет, чтобы расчистить путь через минное поле.

Благодаря его четким и продуманным командам, штурмовая группа смогла всего за несколько минут захватить опорный пункт, уничтожив более 12 вражеских солдат, несмотря на ожесточенное сопротивление.

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К вечеру, несмотря на ранения различной степени тяжести, военнослужащий продолжал руководить действиями группы, демонстрируя образец доблести и мужества. Захваченный опорный пункт группа удерживала до прибытия подкрепления.

«Смерть храброго воина Петра Киприянова — это огромная утрата для нас», — добавил Николаев.

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А ранее в понедельник стало известно о смерти командира одного из батальонов спецназа «Ахмат» Зелимхана Батукаева с позывным Шустрый. О гибели боевого товарища сообщил командир «Ахмата» Апти Алаудинов.

Марина Фещенко
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