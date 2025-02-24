Украина хочет завершить конфликт в 2025 году, а не через три года. Об этом заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции.

«Мы надеемся, что сможем завершить эту войну в этом году, а не через три года. Это очень сложная ситуация. <...> Я не могу говорить о трёх годах», — указал глава киевского режима.

Бывший комик дополнил, что Россия якобы может вернуться на Украину через десять лет, если Незалежная не вступит в ЕС и НАТО в будущем.