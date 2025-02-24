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24 февраля, 16:39

«Не через три года»: Зеленский выразил надежду на скорое завершение конфликта

Зеленский: Украина надеется закончить конфликт в 2025 году, а не через три года

Украина хочет завершить конфликт в 2025 году, а не через три года. Об этом заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции.

«Мы надеемся, что сможем завершить эту войну в этом году, а не через три года. Это очень сложная ситуация. <...> Я не могу говорить о трёх годах», — указал глава киевского режима.

Бывший комик дополнил, что Россия якобы может вернуться на Украину через десять лет, если Незалежная не вступит в ЕС и НАТО в будущем.

Для Зеленского настала самая опасная фаза конфликта, предупредили на Западе
Для Зеленского настала самая опасная фаза конфликта, предупредили на Западе

О том, что Зеленский хочет закончить конфликт в 2025 году, ранее заявил глава МИД Украины Андрей Сибига. По его словам, для урегулирования кризиса необходима вовлеч\нность США. Тем не менее в Верховной Раде считают, что главарь киевского режима мечтает затянуть конфликт минимум на два года. Причём причиной снова назвали США и работу Дональда Трампа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Дарья Нарыкова
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