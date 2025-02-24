Россиянка съела конфету от «добродушного» незнакомца и попала в больницу
«Рен-ТВ»: В Алтайском крае девушка попала в больницу, съев конфету от незнакомца
В Алтайском крае женщине стало плохо после съеденной конфеты, которую ей дал незнакомец. Теперь доверчивая пострадавшая лежит в больнице, где ей диагностировали отравление, сообщает «Рен-ТВ».
Всё произошло в магазине, где незнакомец дал 23-летней девушке конфету. Пострадавшая съела её и через некоторое время почувствовала себя нехорошо. О нынешнем состоянии пациентки ничего не сообщается. Вещество, которым отравилась девушка, тоже остаётся неизвестным.
Ранее в Москве произошло массовое отравление в хостеле «Гостиница РБК сервис». Пострадали более полусотни человек, пятерых доставили в больницу. Все они ели готовую продукцию от одного поставщика. Возможной причиной отравления мог стать золотистый стафилококк.
Life.ru