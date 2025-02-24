Санкции против России
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 17:52

Россиянка съела конфету от «добродушного» незнакомца и попала в больницу

«Рен-ТВ»: В Алтайском крае девушка попала в больницу, съев конфету от незнакомца

В Алтайском крае женщине стало плохо после съеденной конфеты, которую ей дал незнакомец. Теперь доверчивая пострадавшая лежит в больнице, где ей диагностировали отравление, сообщает «Рен-ТВ».

Всё произошло в магазине, где незнакомец дал 23-летней девушке конфету. Пострадавшая съела её и через некоторое время почувствовала себя нехорошо. О нынешнем состоянии пациентки ничего не сообщается. Вещество, которым отравилась девушка, тоже остаётся неизвестным.

Ранее в Москве произошло массовое отравление в хостеле «Гостиница РБК сервис». Пострадали более полусотни человек, пятерых доставили в больницу. Все они ели готовую продукцию от одного поставщика. Возможной причиной отравления мог стать золотистый стафилококк.

Около 20 постояльцев хостела в Москве отравились заказной едой
Около 20 постояльцев хостела в Москве отравились заказной едой
Обложка ©

Life.ru

Полина Никифорова
  • Новости
  • Происшествия
  • Алтайский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar