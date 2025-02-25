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25 февраля, 03:58

Госдеп: ООН впервые сделала что-то полезное для завершения украинского конфликта

Принятие резолюции США по Украине Советом Безопасности ООН стало важным шагом для на пути к урегулированию конфликта. Такой вывод в эфире Fox News сделала руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

«ООН впервые сделала что-то продуктивное и значимое в отношении этой войны, приняв нашу резолюцию с призывом к миру», — отметила Брюс.

Дипломат подчеркнула, что Дональд Трамп хочет решить этот вопрос в кратчайшие сроки и подходит к реализации задуманного по-своему. Так, 24 февраля президент США фактически заставил ООН соблюдать её же устав, добавили в Госдепе.

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Напомним, что Совет Безопасности ООН принял нейтральную резолюцию по Украине, предложенную Соединёнными Штатами, 24 февраля. При этом СБ отклонил антироссийские поправки со стороны европейских стран. Постпред РФ Василий Небензя назвал произошедшее отправной точкой для урегулирования конфликта.

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Shutterstock / FOTODOM / Collab Media

Тимур Хингеев
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