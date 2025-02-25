Госдеп: ООН впервые сделала что-то полезное для завершения украинского конфликта

Принятие резолюции США по Украине Советом Безопасности ООН стало важным шагом для на пути к урегулированию конфликта. Такой вывод в эфире Fox News сделала руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

«ООН впервые сделала что-то продуктивное и значимое в отношении этой войны, приняв нашу резолюцию с призывом к миру», — отметила Брюс.

Дипломат подчеркнула, что Дональд Трамп хочет решить этот вопрос в кратчайшие сроки и подходит к реализации задуманного по-своему. Так, 24 февраля президент США фактически заставил ООН соблюдать её же устав, добавили в Госдепе.