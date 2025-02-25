В МИД РФ удивились отказу Франции и Британии накладывать вето против США в СБ ООН

«Франция и Британия в Совбезе обладают правом вето и могли её не пропустить. Но они этого не сделали. Таким образом, резолюция СБ ООН без осуждения России, с призывом к миру задаёт правильные рамки и с точки зрения статуса имеет преимущественное значение над резолюцией ГА ООН», — пишет Захарова.

Напомним, 24 февраля США внесли в Генассамблею ООН резолюцию о мире на Украине. Она подверглась жёсткой редактуре со стороны Франции и Британии. По сути, они перевернули все понятия вверх дном. В тот же день Штаты представили ту же самую резолюцию, но уже в Совбезе ООН. Там она была принята без каких-либо правок, хотя Франция и Британия обладали правом вето, коим не воспользовались.