В МИД РФ удивились отказу Франции и Британии накладывать вето против США в СБ ООН
Захарова удивилась отказу Франции и Британии накладывать вето против США
Представители Франции и Великобритании в Совбезе ООН не стали направлять вето в отношении резолюции США по Украине, которую поддержали Россия и Китай. Такому поведению сильно удивилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Франция и Британия в Совбезе обладают правом вето и могли её не пропустить. Но они этого не сделали. Таким образом, резолюция СБ ООН без осуждения России, с призывом к миру задаёт правильные рамки и с точки зрения статуса имеет преимущественное значение над резолюцией ГА ООН», — пишет Захарова.
Напомним, 24 февраля США внесли в Генассамблею ООН резолюцию о мире на Украине. Она подверглась жёсткой редактуре со стороны Франции и Британии. По сути, они перевернули все понятия вверх дном. В тот же день Штаты представили ту же самую резолюцию, но уже в Совбезе ООН. Там она была принята без каких-либо правок, хотя Франция и Британия обладали правом вето, коим не воспользовались.
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