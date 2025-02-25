«Абсолютно не в курсе»: Познер удивился введённым против него санкциям Канады
Познер: Введённые против меня Канадой санкции вызывают лишь недоумение
Российский журналист и телеведущий Владимир Познер. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Журналист Владимир Познер заявил, что пришёл в недоумение, после того как узнал, что Канада ввела в его отношении санкции. Он отметил, что причина этих ограничений ему неизвестна.
«Буквально 10 секунд назад позвонили. Был абсолютно не в курсе. Ничего не думаю по этому поводу кроме недоумения, ничего не могу сказать. [Почему ввели санкции], не знаю. Может быть, они, конечно, объясняют это, не знаю», — объяснил Познер в разговоре с NEWS.ru.
Напомним, накануне глава канадского правительства Джастин Трюдо объявил о санкциях в отношении 76 физических и юридических лиц из РФ, в том числе Познера. По словам главы канадского правительства, рестрикции должны позволить «сохранить давление на Россию». В новый список также попали 109 судов.