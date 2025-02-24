Власти Канады ввели новые антироссийские санкции

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти страны ввели санкции в отношении 76 физических и юридических лиц из России, чтобы, по его словам, сохранить давление на нашу страну. Кроме того, ограничения затронут 109 судов, указано в его заявлении.