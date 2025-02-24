Санкции против России
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Регион
24 февраля, 18:37

Власти Канады ввели новые антироссийские санкции

Канада ввела санкции против 76 физических и юрлиц из РФ

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти страны ввели санкции в отношении 76 физических и юридических лиц из России, чтобы, по его словам, сохранить давление на нашу страну. Кроме того, ограничения затронут 109 судов, указано в его заявлении.

«Трюдо объявил о новых санкциях в отношении 76 лиц и организаций. Премьер-министр также объявил, что Канада принимает меры против теневого флота РФ, налагая санкции на 109 судов на основании их участия в перевозке санкционных товаров, включая углеводороды», — написано в документе.

Напомним, что сегодня Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций против РФ. Согласно новому пакету санкций, в «чёрный список» попали 48 физических и 35 юридических лиц. Под новыми ограничениями, в частности, оказались председатель совета директоров компании «Мечел» Игорь Зюзин, президент «Южуралзолота» Константин Струков и генеральный директор «Интер РАО» Сергей Дрегваль. Также под санкции ЕС попали шоумен Михаил Галустян, ведущая Юлия Барановская, олимпийский чемпион 2020 года по спортивной гимнастике Никита Нагорный и российский шахматист, член Совфеда от Крыма Сергей Карякин.

Южная Корея сняла часть санкций с РФ
Южная Корея сняла часть санкций с РФ
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / EB Adventure Photography

Полина Никифорова
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