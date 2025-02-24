ЕС ввёл санкции против Евтушенкова, Зюзина, Струкова, Дрегваля

Евросоюз в рамках нового пакета санкций ввел ограничения в отношении председателя совета директоров компании «Мечел» Игоря Зюзина, президента «Южуралзолота» Константина Струкова и генерального директора «Интер РАО» Сергея Дрегваля. Эти данные содержатся в постановлении Совета ЕС о 16-м пакете санкций против России, опубликованном в «Официальном журнале Евросоюза». Кроме того, Евросоюз внес в санкционный список основателя АФК «Система» Владимира Евтушенкова.

Группа компаний «Южуралзолото» (ЮГК) является одним из ведущих золотодобытчиков в стране. В то же время «Мечел» объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов и продукции высоких переделов, а также занимается производством тепловой и электрической энергии. «Интер РАО» представляет собой многопрофильный российский энергохолдинг, который включает предприятия в таких сферах, как генерация электрической и тепловой энергии, энерготрейдинг, розничная торговля электроэнергией, а также энергетическое машиностроение и инжиниринг. Компания активно работает не только в России, но и в ряде зарубежных стран, охватывая более 30 регионов страны.