ЕС ввёл санкции против Евтушенкова, Зюзина, Струкова, Дрегваля
Евросоюз в рамках нового пакета санкций ввел ограничения в отношении председателя совета директоров компании «Мечел» Игоря Зюзина, президента «Южуралзолота» Константина Струкова и генерального директора «Интер РАО» Сергея Дрегваля. Эти данные содержатся в постановлении Совета ЕС о 16-м пакете санкций против России, опубликованном в «Официальном журнале Евросоюза». Кроме того, Евросоюз внес в санкционный список основателя АФК «Система» Владимира Евтушенкова.
Группа компаний «Южуралзолото» (ЮГК) является одним из ведущих золотодобытчиков в стране. В то же время «Мечел» объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов и продукции высоких переделов, а также занимается производством тепловой и электрической энергии. «Интер РАО» представляет собой многопрофильный российский энергохолдинг, который включает предприятия в таких сферах, как генерация электрической и тепловой энергии, энерготрейдинг, розничная торговля электроэнергией, а также энергетическое машиностроение и инжиниринг. Компания активно работает не только в России, но и в ряде зарубежных стран, охватывая более 30 регионов страны.
Сегодня, 24 февраля, Европейский Союз утвердил 16-й пакет санкций против Российской Федерации. В чёрный список вошли 48 физических и 35 юридических лиц. Также ЕС отключил 13 российских банков от системы SWIFT и ввел запрет на экспорт игровых консолей в Россию. Кроме того, в список ограничений неожиданно попали комик Михаил Галустян, телеведущая Юлия Барановская, гимнаст Никита Нагорный и шахматист Сергей Карякин.
Kandinsky 3.1 / Life.ru