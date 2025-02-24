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Регион
24 февраля, 13:55

ЕС ввёл санкции против Евтушенкова, Зюзина, Струкова, Дрегваля

Евросоюз в рамках нового пакета санкций ввел ограничения в отношении председателя совета директоров компании «Мечел» Игоря Зюзина, президента «Южуралзолота» Константина Струкова и генерального директора «Интер РАО» Сергея Дрегваля. Эти данные содержатся в постановлении Совета ЕС о 16-м пакете санкций против России, опубликованном в «Официальном журнале Евросоюза». Кроме того, Евросоюз внес в санкционный список основателя АФК «Система» Владимира Евтушенкова.

Галустян словами «Нас рать!» отреагировал на санкции ЕС
Галустян словами «Нас рать!» отреагировал на санкции ЕС

Группа компаний «Южуралзолото» (ЮГК) является одним из ведущих золотодобытчиков в стране. В то же время «Мечел» объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов и продукции высоких переделов, а также занимается производством тепловой и электрической энергии. «Интер РАО» представляет собой многопрофильный российский энергохолдинг, который включает предприятия в таких сферах, как генерация электрической и тепловой энергии, энерготрейдинг, розничная торговля электроэнергией, а также энергетическое машиностроение и инжиниринг. Компания активно работает не только в России, но и в ряде зарубежных стран, охватывая более 30 регионов страны.

Под санкции ЕС попал Национальный центр «Россия» и его гендиректор Виртуозова
Под санкции ЕС попал Национальный центр «Россия» и его гендиректор Виртуозова

Сегодня, 24 февраля, Европейский Союз утвердил 16-й пакет санкций против Российской Федерации. В чёрный список вошли 48 физических и 35 юридических лиц. Также ЕС отключил 13 российских банков от системы SWIFT и ввел запрет на экспорт игровых консолей в Россию. Кроме того, в список ограничений неожиданно попали комик Михаил Галустян, телеведущая Юлия Барановская, гимнаст Никита Нагорный и шахматист Сергей Карякин.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Алексей Берковиц
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