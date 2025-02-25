Санкции против России
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 08:44

Истерика и паника: Дугин констатировал плачевное положение Зеленского и его дружков из ЕС

Дугин: ЕС находится в панике и агонии, но хуже всего придётся Зеленскому

Слова президента США Дональда Трампа о рухнувшем до 4% рейтинге Владимира Зеленского стали для главаря киевского режима «отставкой» со стороны Вашингтона, из-за чего у него началась истерика. Он пытается найти поддержки у европейских лидеров, но и сам Евросоюз охвачен паникой после того, как их главная опора — Штаты — внезапно обрушилась на них, считает русский философ, директор Института «Царьграда» Александр Дугин.

«Они не знают, что делать, и переходят из крайности в крайность: то ли пошлют войска на Украину воевать с Россией, как говорили Кир Стармер и Эмманюэль Макрон, то ли нет, как теперь говорит тот же Макрон. Соответственно, у европейских глобалистов сейчас обострение маниакально-депрессивного психоза, паника и даже агония», — рассказал он в беседе с «Царьградом».

Самое плачевное положение в этой ситуации у Зеленского, убеждён Дугин. Киевский главарь пытается делать драматические жесты, заламывает руки и занимается саморекламой на крови, но всем уже ясно, что это его не спасёт. С учётом обстоятельств, его поведение можно назвать вполне логичным, подытожил философ.

«Забейся в бункер»: Боец ВСУ в предсмертном видео пожелал Зеленскому судьбу Гитлера
«Забейся в бункер»: Боец ВСУ в предсмертном видео пожелал Зеленскому судьбу Гитлера

Ранее президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что рейтинг экс-главкома ВСУ Валерия Залужного вдвое выше, чем у Владимира Зеленского. Поэтому у нынешнего киевского главаря нет никаких шансов победить на будущих выборах президента Украины. Также глава России заявил, что Зеленский противится миру для собственной страны, над достижением которого работают РФ и США.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar