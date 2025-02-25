Истерика и паника: Дугин констатировал плачевное положение Зеленского и его дружков из ЕС
Дугин: ЕС находится в панике и агонии, но хуже всего придётся Зеленскому
Слова президента США Дональда Трампа о рухнувшем до 4% рейтинге Владимира Зеленского стали для главаря киевского режима «отставкой» со стороны Вашингтона, из-за чего у него началась истерика. Он пытается найти поддержки у европейских лидеров, но и сам Евросоюз охвачен паникой после того, как их главная опора — Штаты — внезапно обрушилась на них, считает русский философ, директор Института «Царьграда» Александр Дугин.
«Они не знают, что делать, и переходят из крайности в крайность: то ли пошлют войска на Украину воевать с Россией, как говорили Кир Стармер и Эмманюэль Макрон, то ли нет, как теперь говорит тот же Макрон. Соответственно, у европейских глобалистов сейчас обострение маниакально-депрессивного психоза, паника и даже агония», — рассказал он в беседе с «Царьградом».
Самое плачевное положение в этой ситуации у Зеленского, убеждён Дугин. Киевский главарь пытается делать драматические жесты, заламывает руки и занимается саморекламой на крови, но всем уже ясно, что это его не спасёт. С учётом обстоятельств, его поведение можно назвать вполне логичным, подытожил философ.
Ранее президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что рейтинг экс-главкома ВСУ Валерия Залужного вдвое выше, чем у Владимира Зеленского. Поэтому у нынешнего киевского главаря нет никаких шансов победить на будущих выборах президента Украины. Также глава России заявил, что Зеленский противится миру для собственной страны, над достижением которого работают РФ и США.
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