Слова президента США Дональда Трампа о рухнувшем до 4% рейтинге Владимира Зеленского стали для главаря киевского режима «отставкой» со стороны Вашингтона, из-за чего у него началась истерика. Он пытается найти поддержки у европейских лидеров, но и сам Евросоюз охвачен паникой после того, как их главная опора — Штаты — внезапно обрушилась на них, считает русский философ, директор Института «Царьграда» Александр Дугин.

«Они не знают, что делать, и переходят из крайности в крайность: то ли пошлют войска на Украину воевать с Россией, как говорили Кир Стармер и Эмманюэль Макрон, то ли нет, как теперь говорит тот же Макрон. Соответственно, у европейских глобалистов сейчас обострение маниакально-депрессивного психоза, паника и даже агония», — рассказал он в беседе с «Царьградом».