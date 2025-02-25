Макрон вступил в перепалку с Трампом на глаза у журналистов

Президент Франции Эммануэль Макрон прервал президента США Дональда Трампа во время обсуждения финансирования Украины со стороны Европы. Кадры были показаны в репортаже CNN.

На пресс-конференции Макрон предложил компенсировать расходы Украины за счет замороженных российских активов. После этого журналисты начали задавать вопросы, и Трамп решил уточнить позицию Макрона.

«Чтобы было ясно, Европа предоставляет Украине деньги в долг, и они их возвращают», — сказал Трамп, настраиваясь на аргументы в поддержку своей инициативы по сделке с полезными ископаемыми для Украины.

В этот момент Макрон схватил Трампа за руку и прервал его, уточнив детали поддержки Европы для Украины.

«Мы покрыли 60% от общего объема помощи. Это похоже на ситуацию в США: займы, гарантии, гранты», — подытожил Макрон.