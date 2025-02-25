Санкции против России
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 08:20

Макрон вступил в перепалку с Трампом на глаза у журналистов

CNN: Макрон перебил Трампа во время пресс-конференции, схватив его за руку

Президент Франции Эммануэль Макрон прервал президента США Дональда Трампа во время обсуждения финансирования Украины со стороны Европы. Кадры были показаны в репортаже CNN.

На пресс-конференции Макрон предложил компенсировать расходы Украины за счет замороженных российских активов. После этого журналисты начали задавать вопросы, и Трамп решил уточнить позицию Макрона.

«Чтобы было ясно, Европа предоставляет Украине деньги в долг, и они их возвращают», — сказал Трамп, настраиваясь на аргументы в поддержку своей инициативы по сделке с полезными ископаемыми для Украины.

В этот момент Макрон схватил Трампа за руку и прервал его, уточнив детали поддержки Европы для Украины.

«Мы покрыли 60% от общего объема помощи. Это похоже на ситуацию в США: займы, гарантии, гранты», — подытожил Макрон.

Трамп с ухмылкой ответил, что не против, если Европейский Союз в это верит.

Во Франции визит Макрона в США назвали «унижением после многих лет раболепства»
Во Франции визит Макрона в США назвали «унижением после многих лет раболепства»

Напомним, что накануне Макрон прибыл на переговоры с Трампом. Французского лидера около Белого дома никто не встретил. На встрече с главой Соединённых президент Франции планировал представить план развёртывания воинского контингента Европы на Украине.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla, Nicolas Economou

Марина Фещенко
  • Новости
  • Эмманюэль Макрон
  • Дональд Трамп
  • США
  • Франция
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar