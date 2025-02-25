Макрон вступил в перепалку с Трампом на глаза у журналистов
CNN: Макрон перебил Трампа во время пресс-конференции, схватив его за руку
Президент Франции Эммануэль Макрон прервал президента США Дональда Трампа во время обсуждения финансирования Украины со стороны Европы. Кадры были показаны в репортаже CNN.
На пресс-конференции Макрон предложил компенсировать расходы Украины за счет замороженных российских активов. После этого журналисты начали задавать вопросы, и Трамп решил уточнить позицию Макрона.
«Чтобы было ясно, Европа предоставляет Украине деньги в долг, и они их возвращают», — сказал Трамп, настраиваясь на аргументы в поддержку своей инициативы по сделке с полезными ископаемыми для Украины.
В этот момент Макрон схватил Трампа за руку и прервал его, уточнив детали поддержки Европы для Украины.
«Мы покрыли 60% от общего объема помощи. Это похоже на ситуацию в США: займы, гарантии, гранты», — подытожил Макрон.
Трамп с ухмылкой ответил, что не против, если Европейский Союз в это верит.
Напомним, что накануне Макрон прибыл на переговоры с Трампом. Французского лидера около Белого дома никто не встретил. На встрече с главой Соединённых президент Франции планировал представить план развёртывания воинского контингента Европы на Украине.
Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla, Nicolas Economou