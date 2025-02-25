Свято место пусто не бывает: Экономист объяснила Life.ru, почему западным брендам будет тяжело вернуться в РФ
Эксперт Анисимова: Западные бренды будут заново строить бизнес при возврате в РФ
Одежда в магазине. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bluestork
Западные бренды, которые захотели вернуться на российский рынок после ухода в 2022 году, столкнутся с серьёзными проблемами. Компаниям придётся провести всесторонний анализ и пересмотреть прежние бизнес-модели. Об этом Life.ru рассказала экономист, директор сервиса «Купец CRM» Анна Анисимова.
Первоначально следует отметить, что многие компании при выходе из страны заключали сделки, предусматривавшие возможность обратного выкупа активов, однако условия этих соглашений теперь оказываются недостаточно продуманными с учётом нового законодательства и изменившейся геополитической обстановки.
Экономист объяснила, что западным брендам придётся заново оформлять товарные знаки, что связано с риском утраты ранее закреплённых прав, если местные игроки рынка успели зарегистрировать схожие обозначения. Кроме того, юридические трудности ведут к длительным судебным разбирательствам и дополнительным расходам.
Анисимова дополнила, что иностранным компаниям будет тяжелее завоевать доверие аудитории. Также значительно выросли арендные ставки в торговых центрах и офисных зданиях, поэтому зарубежным игрокам придётся либо искать новые места, либо вступать в конкуренцию за уже занятые. Немаловажную роль играет вопрос логистики.
«Западные компании, которые до ухода полагались на наладившиеся за годы каналы поставок, теперь будут вынуждены искать новые пути доставки продукции, так как старые маршруты могут быть нарушены или изменены из-за санкционных ограничений или структурной перестройки рынков. Это усложнит процесс адаптации продукции под новые стандарты рынка и потребует дополнительных инвестиций в установку контактов с местными партнёрами», — уточнила собеседница Life.ru.
По её словам, все указанные факторы в совокупности создадут ситуацию, когда возврат на российский рынок превратится не в возвращение к прежним условиям, а в попытку заново выстроить бизнес в условиях существенно изменившейся экономической и правовой среды.
Ранее Life.ru рассказывал, какие мировые бренды готовы вернуться в Россию, а кто ушёл насовсем. В списке есть автомобильные гиганты, компании из мира моды и общественного питания, а также технокорпорации. Тем временем в Правительстве РФ назвали возможное условие возвращения на рынок иностранных брендов, а также отметили, что у России «хорошая память».