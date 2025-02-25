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Регион
25 февраля, 09:42

Песков: РФ и США пока не обсуждали заключение двусторонних соглашений

Россия и США пока не намерены заключать двусторонние соглашения по вопросам, которые представляют взаимный интерес. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, в настоящий момент до этого не дошло дело», — заявил Песков в ответ на вопрос о заключении двусторонних соглашений.

Напомним, что весь мир ожидает личной встречи президента России Владимира Путина и американского президента. Подготовка к ней уже началась, заявили ранее в МИД РФ. Дмитрий Песков при этом исключил «промежуточные» контакты главы государства и республиканца. Он также отмечал, что Путин начал ставить в известность страны-партнёры о взаимодействиях России с США.

Песков ответил на вопрос, доверяет ли Путин США
Песков ответил на вопрос, доверяет ли Путин США
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Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Александр Юнашев
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