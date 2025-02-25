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25 февраля, 09:37

В Кремле ответили на вопрос о встрече с США в Эр-Рияде 25 февраля

Следующие контакты РФ и США пройдут на экспертном уровне по линии МИД

Следующая часть российско-американских переговоров пройдёт на экспертном уровне по линии МИД. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы планируемой на 25 февраля встрече в Эр-Рияде.

«Следующие контакты на очереди — это контакты по линии министерств иностранных дел, контакты на экспертном уровне, поэтому я рекомендую обращаться к министерству иностранных дел за информацией об этой встрече», — отметил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что стороны будут обсуждать меры по нормализации диалога — и прежде всего, налаживание работы дипломатических ведомств на взаимной основе.

В Кремле ответили на вопрос о тайной встрече РФ и США в Швейцарии
В Кремле ответили на вопрос о тайной встрече РФ и США в Швейцарии

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что очередные переговоры делегаций США и РФ пройдут в Эр-Рияде 25 февраля. Позже в российском МИД уточнили, что Москва и Вашингтон планируют в конце грядущей недели провести встречу на тему раздражителей в двусторонних отношениях. В диалоге будут участвовать главы департаментов внешнеполитических ведомств.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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