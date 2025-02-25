В Кремле ответили на вопрос о встрече с США в Эр-Рияде 25 февраля

Следующая часть российско-американских переговоров пройдёт на экспертном уровне по линии МИД. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы планируемой на 25 февраля встрече в Эр-Рияде.

«Следующие контакты на очереди — это контакты по линии министерств иностранных дел, контакты на экспертном уровне, поэтому я рекомендую обращаться к министерству иностранных дел за информацией об этой встрече», — отметил он.