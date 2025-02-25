В МИД РФ заявили, что никаких встреч в Эр-Рияде сегодня не проводят
Сегодня в Эр-Рияде не проходит никаких встреч с участием представителей МИД России. Об этом сообщили ТАСС в российском дипведомстве.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что очередные переговоры делегаций США и РФ пройдут в Эр-Рияде 25 февраля. Позже в российском МИД уточнили, что Москва и Вашингтон планируют в конце грядущей недели провести встречу с участием глав департаментов внешнеполитических ведомств.
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