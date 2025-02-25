Знай наших! Конкурс красоты «Мисс Европа» второй год подряд выиграла россиянка

Россиянка из Крыма Юлия Павликова одержала победу на конкурсе красоты «Мисс Европа-2025». Об этом девушка сообщила на своей странице в социальных сетях. Второе место заняла участница из Украины, а третье — претендентка из Болгарии.

Финал «Мисс Европа-2025» прошёл в Бейруте. Это уже второй год подряд, когда титул и корона достаются представительнице России. В прошлом году самой красивой девушкой Европы была признана Роза Гадиева из Татарстана.

Юля с конкурсантками из других стран. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yuliiapavlikova

Пользователи Сети восхищены ангельской внешностью Юлии. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yuliiapavlikova

«В Ливане, в сердце столицы Бейрута, завершился конкурс красоты «Мисс Европа», основанный в 1927 году. Момент церемонии был поистине волнующим и запоминающимся для всех участниц и гостей, собравшихся в зале», — написала 31-летняя Павликова в своём посте.

Юлия также отметила, что, став победительницей, она подтвердила свой статус мировой рекордсменки. Павликова не только стала «Мисс Европа-2025», но и ранее выходила в финал трёх крупных международных конкурсов: «Мисс Земля», «Мисс Гранд Интернешнл» и «Мисс Вселенная».