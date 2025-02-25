В Кремле назвали единственный источник сведений о потерях в зоне СВО
Песков: Любые данные о потерях в ходе СВО предоставляет только Минобороны РФ
Любые данные о потерях в ходе спецоперации (СВО) могут направляться только от Минобороны России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя появление очередного сообщения в Сети о якобы списке потерь ВС РФ на Украине.
«Я не знаю, что это за издание, я не знаю, что они опубликовали, и не знаю, правда это или нет», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.
Песков отметил, что любая информация о потерях в зоне СВО является исключительно прерогативой Минобороны РФ.
А ранее Life.ru сообщал, что потери ВСУ с начала СВО достигли 1,08 миллиона военных убитыми и ранеными. Причём только за несколько месяцев 2025 года украинские войска потеряли около 80 тысяч бойцов. Не менее ужасающая картина в курском приграничье. Там ВСУ за всё время боевых действий лишились уже более 63 тысяч военных.
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