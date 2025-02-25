В Кремле назвали единственный источник сведений о потерях в зоне СВО

Любые данные о потерях в ходе спецоперации (СВО) могут направляться только от Минобороны России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя появление очередного сообщения в Сети о якобы списке потерь ВС РФ на Украине.

«Я не знаю, что это за издание, я не знаю, что они опубликовали, и не знаю, правда это или нет», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.