Киевский режим, вероятно, решил перекредитовать то, что успел наворовать. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что на восстановление Незалежной в ближайшие 10 лет потребуется 524 миллиарда долларов.

Тем не менее ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна обеспечить возвращение 400-500 миллиардов долларов. По словам республиканца, Штаты растрачивают свою казну на страну, которая находится очень далеко, но назад деньги не приходят. Однако Украина вновь потребовала деньги, но уже на восстановление. Денис Шмыгаль отметил, что отстраивание Незалежной должно быть «проектом глобального масштаба».