На Солнце произошёл второй за сутки мощный выброс плазмы
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На Солнце произошёл новый мощный выброс плазмы, который был зафиксирован в области, направленной к Земле. Об этом сообщают наши коллеги из РИА «Новости» со ссылкой на российских астрономов.
Ранее сообщалось о другом выбросе, который произошёл в сторону, противоположную Земле. Таким образом, за сутки произошло два выброса плазмы, первый из которых стал самым мощным в 2025 году.
По словам астрономов, новый выброс может существенно повысить риски для функционирования космических аппаратов в ближайшие несколько дней. Не исключено, что после этого Землю накроют магнитные бури, а это явление может добавить негативных последствий для здоровья человека. Об этом Life.ru подробно поговорил с врачом и вот его рекомендации.