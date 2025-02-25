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25 февраля, 13:46

На Солнце произошёл второй за сутки мощный выброс плазмы

Фото © Kandinsky / Life.ru

Фото © Kandinsky / Life.ru

На Солнце произошёл новый мощный выброс плазмы, который был зафиксирован в области, направленной к Земле. Об этом сообщают наши коллеги из РИА «Новости» со ссылкой на российских астрономов.

Ранее сообщалось о другом выбросе, который произошёл в сторону, противоположную Земле. Таким образом, за сутки произошло два выброса плазмы, первый из которых стал самым мощным в 2025 году.

Учёные зафиксировали на Солнце самый мощный выброс плазмы в 2025 году
Учёные зафиксировали на Солнце самый мощный выброс плазмы в 2025 году

По словам астрономов, новый выброс может существенно повысить риски для функционирования космических аппаратов в ближайшие несколько дней. Не исключено, что после этого Землю накроют магнитные бури, а это явление может добавить негативных последствий для здоровья человека. Об этом Life.ru подробно поговорил с врачом и вот его рекомендации.

Появилось видео самого крупного выброса плазмы на Солнце в этом году
Появилось видео самого крупного выброса плазмы на Солнце в этом году
Марина Фещенко
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