На Солнце произошёл второй за сутки мощный выброс плазмы

На Солнце произошёл новый мощный выброс плазмы, который был зафиксирован в области, направленной к Земле. Об этом сообщают наши коллеги из РИА «Новости» со ссылкой на российских астрономов.

Ранее сообщалось о другом выбросе, который произошёл в сторону, противоположную Земле. Таким образом, за сутки произошло два выброса плазмы, первый из которых стал самым мощным в 2025 году.