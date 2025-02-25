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Регион
25 февраля, 14:55

Солдаты ВСУ со злостью срывают нашивки с флагом США

The Independent: Бойцы ВСУ срывают нашивки с флагом США из-за Трампа

Украинские солдаты начали срывать нашивки с флагом США со своих форм. Они начали делать это на фоне высказываний президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Раньше солдаты ВСУ носили эти нашивки в знак уважения к Америке.

«Украинские солдаты снимают со своей формы нашивки со звездами и полосами, которые когда-то носили в знак уважения к США, на фоне растущего гнева на Дональда Трампа», — пишет The Independent.

Ранее Трамп счёл некорректной постановку вопроса о помощи в восстановлении Украины. Он заявил, что США и так отправили Киеву 350 млрд долларов, что является значительной суммой. Также американский лидер сказал, что уже ведёт серьёзные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

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Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Полина Никифорова
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