Солдаты ВСУ со злостью срывают нашивки с флагом США
The Independent: Бойцы ВСУ срывают нашивки с флагом США из-за Трампа
Украинские солдаты начали срывать нашивки с флагом США со своих форм. Они начали делать это на фоне высказываний президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Раньше солдаты ВСУ носили эти нашивки в знак уважения к Америке.
«Украинские солдаты снимают со своей формы нашивки со звездами и полосами, которые когда-то носили в знак уважения к США, на фоне растущего гнева на Дональда Трампа», — пишет The Independent.
Ранее Трамп счёл некорректной постановку вопроса о помощи в восстановлении Украины. Он заявил, что США и так отправили Киеву 350 млрд долларов, что является значительной суммой. Также американский лидер сказал, что уже ведёт серьёзные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
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