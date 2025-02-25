Сайт МВД Украины с данными о российских военных превратился в онлайн-магазин товаров для красоты
Сайт МВД Украины с данными пленных и убитых солдат РФ стал онлайн-магазином
Сайт МВД Украины, где публиковали данные о погибших и пленных бойцах ВС РФ, внезапно прекратил свою работу и превратился в онлайн-магазин товаров для здоровья со ссылками на Amazon. Об этом доложил специалист по информационной безопасности из компании T. Hunter Игорь Бедеров в беседе с «Газетой.ru».
«Первый архивный снимок сайта 200rf.com от 28 февраля 2022 года показывает его как ресурс, связанный с военнопленными. К маю 2023 года сайт уже функционирует как онлайн-казино, а позднее в качестве магазина товаров для здоровья и красоты. Смена контента предположительно произошла в период с 22 по 29 апреля 2023 года», — сказал Бедеров.
Эксперт считает, что домен забыли оплатить и он перешёл другому владельцу в 2023 году.
Ранее на скандальный украинский сайт «Миротворец» внесли российского стилиста Сергея Зверева. Ресурс ведёт учёт всех «врагов» киевского режима. Основанием для включения телезвезды в перечень стала его поддержка СВО. Как пишут украинские СМИ, Киеву также не понравилось, что Зверев назвал Героем России своего племянника, погибшего в зоне спецоперации во время боевых действий.
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