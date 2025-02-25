Франция и Британия, имеющие право вето в СБ ООН, побоялись использовать его против США
WSJ: Франция и Британия не воспользовались правом вето против США в Совбезе ООН
Франция и Британия выступили против резолюции США по Украине, предложенной в Совете Безопасности ООН, однако не воспользовались правом вето, чтобы не идти против позиции американцев. Об этом дипломаты сообщили изданию The Wall Street Journal (WSJ).
Согласно информации издания, решение Парижа и Лондона, обладающих правом вето, но не применивших его против неудовлетворительной для них резолюции, удивило многих. В итоге документ поддержали 10 членов СБ ООН. Пять стран, среди которых Франция и Британия, воздержались от голосования, против не высказался никто.
В резолюции выражается соболезнование по поводу жертв конфликта в Украине и содержится призыв к скорейшему мирному разрешению ситуации.
Напомним, накануне вечером СБ ООН принял нейтральную резолюцию по Украине, предложенную Соединёнными Штатами. Проект документа поддержали десять стран, в том числе Россия, США и Китай. А за несколько часов до этого американскую резолюцию по Украине приняла и Генассамблея ООН. Впрочем, в случае с ГА без антироссийских правок не обошлось.
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