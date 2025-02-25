Франция и Британия, имеющие право вето в СБ ООН, побоялись использовать его против США

Франция и Британия выступили против резолюции США по Украине, предложенной в Совете Безопасности ООН, однако не воспользовались правом вето, чтобы не идти против позиции американцев. Об этом дипломаты сообщили изданию The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно информации издания, решение Парижа и Лондона, обладающих правом вето, но не применивших его против неудовлетворительной для них резолюции, удивило многих. В итоге документ поддержали 10 членов СБ ООН. Пять стран, среди которых Франция и Британия, воздержались от голосования, против не высказался никто.

В резолюции выражается соболезнование по поводу жертв конфликта в Украине и содержится призыв к скорейшему мирному разрешению ситуации.