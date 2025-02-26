Убийца попался с 30 кг наркотиков перед выходом из пермской ИК, ему могут накинуть 12 лет
У убийцы-рецидивиста нашли 30 кг гашиша и конопли в ИК-9 в Соликамске
Сотрудников ИК-9 в Соликамске подозревают в наркоторговле. По данным SHOT, у заключённого, убийцы-рецидивиста, обнаружили 30 килограммов гашиша и конопли. Он мог купить вещества на территории колонии строгого режима.
Как пишет телеграм-канал, мешок наркотиков нашли у 38-летнего зэка Вадима Поздеева, «мотающего» 16-летний срок в Соликамске. Он признался, что приобрёл запрещёнку прямо на зоне. Наркотики изъяли, а в колонии теперь ищут «продавца», под подозрением в том числе сотрудники колонии.
Кстати, зэк-рецидивист попался с наркотиками за три месяца до выхода на волю. Его срок заканчивался в мае, но теперь ему «накинут» до 12 лет за сбыт веществ. Ранее Поздеев попадался дважды — за убийство и разбой.
Пермская ИК-9 оказалась в центре скандала в 2019 году, после бунта заключённых. В массовой драке пострадало около 20 человек. Позже ещё один зэк устроил протест на осветительной мачте. Тогда руководство колонии отстранили от должностей. В феврале 2023 года, после гибели осуждённого, колонию освятили. Через год в ИК произошёл пожар, тогда никто не пострадал.