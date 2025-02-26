Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 22:42

«Вызывает лишь смех»: Международный уголовный суд высмеяли в Европе

Премьер Фицо заявил, что Международный уголовный суд вызывает у него лишь смех

Роберт Фицо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Роберт Фицо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо признался, что за последние годы он изменил своё мнение о Международном уголовном суде. После политически мотивированных ордеров на арест президента РФ Владимира Путина и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху эта организация не может восприниматься серьёзно, заявил глава кабмина в интервью агентству TASR.

«Если мне кто-либо несколько лет назад напоминал о МУС, то я испытывал [к нему] уважение и [считал] важным. Сегодня [МУС] вызывает у меня смех», — признался Фицо.

Эти слова стали реакцией на недавние заявления кандидата в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца. Он предложил пригласить Нетаньяху в Германию с гарантией неприкосновенности, назвав абсурдной ситуацию, в которой израильский лидер не смог бы посетить страну.

Бербок: Прекращение работы МУС станет для Путина «величайшей радостью»
Бербок: Прекращение работы МУС станет для Путина «величайшей радостью»

Ранее администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции в отношении прокурора МУС Карима Хана, который подписал ордер на арест Путина. Также в опалу попали и другие деятели суда за попытки расследовать действия американских граждан и их союзников.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Роберт Фицо
  • Международный уголовный суд
  • Словакия
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar