«Вызывает лишь смех»: Международный уголовный суд высмеяли в Европе

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо признался, что за последние годы он изменил своё мнение о Международном уголовном суде. После политически мотивированных ордеров на арест президента РФ Владимира Путина и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху эта организация не может восприниматься серьёзно, заявил глава кабмина в интервью агентству TASR.

«Если мне кто-либо несколько лет назад напоминал о МУС, то я испытывал [к нему] уважение и [считал] важным. Сегодня [МУС] вызывает у меня смех», — признался Фицо.