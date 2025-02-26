Президент Колумбии Петрo счёл «глупостью Зеленского» сделку с США по редкоземам
Президент Колумбии Густаво Петрo резко раскритиковал украинские власти за возможную сделку с США по редкоземельным металлам. По словам политика, Владимир Зеленский сглупил, позволив Западу сделать из себя марионетку.
«Они [украинцы] воюют со своими славянскими братьями и в итоге отдают Украину американцам. Глупость! <…> Глупость Зеленского!» — возмутился Петро в соцсети X.
Ранее СМИ сообщили, что Украина согласилась на новые условия сделки с США по редкоземельным металлам. Киев принял предложение после того, как Вашингтон отказался требовать возмещения 500 миллиардов долларов. Подписать соглашение Владимир Зеленский может уже 28 февраля.
ТАСС / EPA / JOSE MENDEZ