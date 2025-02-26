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26 февраля, 04:55

Президент Колумбии Петрo счёл «глупостью Зеленского» сделку с США по редкоземам

Президент Колумбии Густаво Петрo резко раскритиковал украинские власти за возможную сделку с США по редкоземельным металлам. По словам политика, Владимир Зеленский сглупил, позволив Западу сделать из себя марионетку.

«Они [украинцы] воюют со своими славянскими братьями и в итоге отдают Украину американцам. Глупость! <…> Глупость Зеленского!» — возмутился Петро в соцсети X.

Путин: Россия готова сотрудничать с США по редкоземельным металлам в Донбассе
Путин: Россия готова сотрудничать с США по редкоземельным металлам в Донбассе

Ранее СМИ сообщили, что Украина согласилась на новые условия сделки с США по редкоземельным металлам. Киев принял предложение после того, как Вашингтон отказался требовать возмещения 500 миллиардов долларов. Подписать соглашение Владимир Зеленский может уже 28 февраля.

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ТАСС / EPA / JOSE MENDEZ

Антон Голыбин
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