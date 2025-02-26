Движение по Крымскому мосту возобновили после отражения атаки 30 дронов ВСУ
По крымскому мосту восстановили движение автомобилей после временного закрытия на час. Об этом сообщили в пресс-службе.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении.
На данный момент с обеих сторон моста тажке нет затруднений в проезде к досмотровым пунктам. Движение перекрыли 26 февраля с 06:31 по московскому времени на фоне атаки дронов ВСУ. Ограничение продлилось почти час.
За прошедшую ночь украинская армия провела масштабную атаку российских регионов с использованием беспилотников. Силы ПВО уничтожили 128 дронов ВСУ, 83 беспилотника сбито в небе над Кубанью. Life.ru узнал, что десятки целей этой ночью удалось перехватить над Туапсе, где ВСУ пытались атаковать местный порт. В городе, а также под Анапой и в станице Старотитаровской повреждено несколько домов. Ещё 30 дронов уничтожено в воздушном пространстве Крыма.
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