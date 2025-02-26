Движение по Крымскому мосту возобновили после отражения атаки 30 дронов ВСУ

По крымскому мосту восстановили движение автомобилей после временного закрытия на час. Об этом сообщили в пресс-службе.

На данный момент с обеих сторон моста тажке нет затруднений в проезде к досмотровым пунктам. Движение перекрыли 26 февраля с 06:31 по московскому времени на фоне атаки дронов ВСУ. Ограничение продлилось почти час.