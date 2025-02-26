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Регион
26 февраля, 05:39

Движение по Крымскому мосту возобновили после отражения атаки 30 дронов ВСУ

По крымскому мосту восстановили движение автомобилей после временного закрытия на час. Об этом сообщили в пресс-службе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении.

На данный момент с обеих сторон моста тажке нет затруднений в проезде к досмотровым пунктам. Движение перекрыли 26 февраля с 06:31 по московскому времени на фоне атаки дронов ВСУ. Ограничение продлилось почти час.

Уже 85 беспилотников сбито над Краснодарским краем, где ВСУ пытались атаковать порт
Уже 85 беспилотников сбито над Краснодарским краем, где ВСУ пытались атаковать порт

За прошедшую ночь украинская армия провела масштабную атаку российских регионов с использованием беспилотников. Силы ПВО уничтожили 128 дронов ВСУ, 83 беспилотника сбито в небе над Кубанью. Life.ru узнал, что десятки целей этой ночью удалось перехватить над Туапсе, где ВСУ пытались атаковать местный порт. В городе, а также под Анапой и в станице Старотитаровской повреждено несколько домов. Ещё 30 дронов уничтожено в воздушном пространстве Крыма.

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Shutterstock / FOTODOM / Media Whale Stock

Наталья Афонина
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