Минобороны Тайваня назвало сроки морских испытаний своей первой подводной лодки
В апреле 2025 года Тайвань проведёт испытания своей первой подводной лодки национальной постройки Hai Kun (Narwhal). Как объяснил журналистам представитель оборонного ведомства острова Сунь Лифан, в данном месяце по графику предусмотрены учения, а недавняя информация о задержке не соответствует действительности.
Он выступил с заявлением после публикаций СМИ о том, что портовые испытания подводной лодки задерживаются и не завершатся в апреле. Журналисты утверждали, что это могло повлиять на сроки морских приёмочных испытаний, однако Министерство обороны Тайваня опровергло эту информацию.
«Испытания Narwhal будут проходить по первоначальному графику», — уверяет Лифан.
Ранее Life.ru рассказал, что Россия также проводит свои испытания, но не на подлодках. В стране была закончена проверка лёгкой управляемой ракеты 9М134 (другое название — «Булат»). Компания «Высокоточные технологии», входящая в состав «Ростеха», провела испытания вооружения. «Булат» был построен для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК). Его создали для уничтожения среднебронированных целей с динамической защитой.
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