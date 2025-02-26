Минобороны Тайваня назвало сроки морских испытаний своей первой подводной лодки

В апреле 2025 года Тайвань проведёт испытания своей первой подводной лодки национальной постройки Hai Kun (Narwhal). Как объяснил журналистам представитель оборонного ведомства острова Сунь Лифан, в данном месяце по графику предусмотрены учения, а недавняя информация о задержке не соответствует действительности.

Он выступил с заявлением после публикаций СМИ о том, что портовые испытания подводной лодки задерживаются и не завершатся в апреле. Журналисты утверждали, что это могло повлиять на сроки морских приёмочных испытаний, однако Министерство обороны Тайваня опровергло эту информацию.