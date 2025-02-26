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Регион
26 февраля, 07:20

Украину ошарашили подробностями плана Трампа

WSJ: План Трампа не содержит пункта помогать Украине в боевых действиях

Президент США Дональд Трамп не собирается оказывать военную помощь Украине, а также направлять в поддержку ВСУ американские войска. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя Белого дома.

Как рассказал изданию источник, французский лидер Эмманюэль Макрон во время встречи с Трампом в Вашингтоне просил отправки войск США на Украину, потому что Британия и Франция уже согласовали такое решение и готовы направить своих военных на украинские земли. Трамп холодно отнёсся к просьбе, однако Макрон вернулся в Париж в полной уверенности, что уговорил главу Белого дома.

«Хотя Макрон считает, что у него есть взаимопонимание с Трампом, представитель Белого дома заявил, что мирное соглашение, которое разрабатывает Трамп, не будет включать в себя гарантии будущей помощи в боевых действиях или какие-либо обязательства по отправке американских военнослужащих в регион», — говорится в материале.

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Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон заявлял, что намерен убедить американского президента не проявлять слабину в отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным и продолжать финансировать ВСУ. Однако как пишет Fox News, Трамп не собирается прислушиваться к тем, кто поддерживает продолжение конфликта на Украине. По его мнению, Европа пытается затянуть противостояние и занимается эскалацией.

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ТАСС / АР

Татьяна Миссуми
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