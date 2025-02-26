Украину ошарашили подробностями плана Трампа

Президент США Дональд Трамп не собирается оказывать военную помощь Украине, а также направлять в поддержку ВСУ американские войска. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя Белого дома.

Как рассказал изданию источник, французский лидер Эмманюэль Макрон во время встречи с Трампом в Вашингтоне просил отправки войск США на Украину, потому что Британия и Франция уже согласовали такое решение и готовы направить своих военных на украинские земли. Трамп холодно отнёсся к просьбе, однако Макрон вернулся в Париж в полной уверенности, что уговорил главу Белого дома.

«Хотя Макрон считает, что у него есть взаимопонимание с Трампом, представитель Белого дома заявил, что мирное соглашение, которое разрабатывает Трамп, не будет включать в себя гарантии будущей помощи в боевых действиях или какие-либо обязательства по отправке американских военнослужащих в регион», — говорится в материале.