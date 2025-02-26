Газовая труба пробита под Новороссийском при налёте 85 дронов, введён режим ЧС

Обломки сбитого дрона ВСУ пробили газовую трубу в посёлке Верхнебаканском под Новороссийском Краснодарского края, что вызвало пожар. Открытое возгорание уже потушено, для помощи в восстановлении имущества введён локальный режим ЧС. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

За прошедшую ночь украинская армия провела масштабную атаку российских регионов с использованием беспилотников. Силы ПВО уничтожили 128 дронов ВСУ, 83 беспилотника сбито в небе над Кубанью. Life.ru узнал, что десятки целей этой ночью удалось перехватить над Туапсе, где ВСУ пытались атаковать местный порт. В городе, а также под Анапой и в станице Старотитаровской повреждено несколько домов.