Газовая труба пробита под Новороссийском при налёте 85 дронов, введён режим ЧС
Обломки сбитого дрона ВСУ пробили газовую трубу в посёлке Верхнебаканском под Новороссийском Краснодарского края, что вызвало пожар. Открытое возгорание уже потушено, для помощи в восстановлении имущества введён локальный режим ЧС. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
«В посёлке Верхнебаканском под Новороссийском обломки упавшего беспилотника повредили газовую трубу. Произошло возгорание. На данный момент открытый огонь потушен», — говорится в сообщении оперштаба.
За прошедшую ночь украинская армия провела масштабную атаку российских регионов с использованием беспилотников. Силы ПВО уничтожили 128 дронов ВСУ, 83 беспилотника сбито в небе над Кубанью. Life.ru узнал, что десятки целей этой ночью удалось перехватить над Туапсе, где ВСУ пытались атаковать местный порт. В городе, а также под Анапой и в станице Старотитаровской повреждено несколько домов.
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